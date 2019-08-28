أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطلعه لتشجيع المزيد من الشركات اليابانية على العمل والاستثمار فى مصر، والمشاركة فى شتى المشروعات الجارى تنفيذها، خاصة فى ظل ما تحظى به المشروعات والاستثمارات اليابانية القائمة من رعاية وحرص من الدولة على مساندتها.

وشدّد «السيسى»، خلال مباحثات قمة موسّعة مع رئيس وزراء اليابان «شينزو آبى»، بمدينة يوكوهاما، وذلك بحضور وفدى البلدين، على حرص مصر على التعاون مع اليابان فى أفريقيا وتوظيف إمكاناتها وقدراتها لدعم المشروعات التنموية المطروحة، فى إطار المشاركة بين الجانبين، وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الرئيس أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً مهماً لإسهام مصر الفاعل فى تلك المشاركة، لا سيما فى ظل ما أبدته طوكيو من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا، لتحقيق أولوياتها التنموية، من خلال أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية الأفريقية 2063 والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية للدول الأفريقية.

وأعرب «السيسى» لرئيس الوزراء اليابانى عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً الحرص على زيارة اليابان لترؤس قمة التيكاد، وذلك فى إطار العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عما تمثله المشاركة بين اليابان وأفريقيا من أهمية، فى ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى الاستقرار والرخاء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس، موجهاً الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد، والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الأفريقية، مؤكداً ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب اليابانى.

وحرص «آبى» على الإشادة بما حققته مصر على صعيد التنمية، لا سيما فى إطار الإنجازات الملموسة الجارية على مستوى الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما أسهم فى تحفيز الشركات اليابانية على العمل فى مصر للاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة.

وأكد رئيس الوزراء اليابانى ترحيبه بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة على كل الأصعدة، موضحاً حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان وتشجيع الشركات اليابانية على زيادة العمل فى مصر، فضلاً عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرئاسى أن المباحثات تطرّقت كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب «آبى» عن دعم بلاده للجهود المصرية، فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط، كما توافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها المنطقة، مع تأكيد ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين فى مختلف الأطر والمحافل الدولية.

"السيسى" يدعو لتعزيز التعاون مع "الجايكا" وزيادة مشروعاتها.. ويؤكد الاهتمام بتطوير "التعليم العالى".. ويشيد بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وعلى هامش القمة، التقى «السيسى» فى يوكوهاما مع «شينيتشى كيتاوكا»، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا).

وأكد «السيسى»، المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمى والشعبى لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة، معبراً عن التطلع للتعاون مع الجايكا من أجل الانتهاء من المزيد من المشروعات فى مصر، لا سيما مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات، وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع المتحف المصرى الكبير، وذلك على النحو الذى يلبى طموحات الشعب المصرى نحو تحقيق التقدم والازدهار، ومن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتى نجحت فى تقديم نموذج حضارى للتحديث والرقى، مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة والانضباط والدقة.

وفى لقاء ثالث، أكد «السيسى»، اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، مشيداً بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائى بين البلدين.

وأعرب الرئيس»، خلال لقائه أمس، «ميتسو أوتشى»، رئيس جامعة هيروشيما، عن تقديره للدعم اليابانى المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وأمله فى تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية فى التعليم فى مصر، وزيادة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المصريين إلى اليابان.

وقال «راضى»، إن رئيس الجامعة رحب بالرئيس فى اليابان، مستعرضاً أنشطة التبادل الطلابى التى تضطلع بها الجامعة مع مصر، فضلاً عن كونه أحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المشاركة القائمة بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما، التى ستقوم بمقتضاها جامعة هيروشيما بالتعاون مع جامعة الجلالة فى تشغيل الكليات بها، وفقاً لنظم التعليم بجامعة هيروشيما.