نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في الحفاظ على المركز الرابع في قائمة إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث وصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار 5 أسابيع في دور العرض حول العالم، 684 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 200 مليون دولار.

الفيلم هو الجزء التاسع ضمن سلسلة أفلام "The Fast and The Furious"، ولكنه قصة منفصلة عن الأعمال السابقة، وتدور أحداث الفيلم حول التعاون بين عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي "لوك هوبس" مع الخارج عن القانون "ديكارد شاو" لكي يواجهها معًا شرير محسن جينيًا يهدد مستقبل الإنسانية."Hobbs & Shaw" إخراج ديفيد ليتش، كتابة كريس مورجان ودرو بيرس، بطولة دوين جونسون، جيسون ستاثام، وإدريس إلبا.