سلم اليوم الخميس، الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، بناءً على تعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، يرافقهما العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، مواطني حي الكويتي بالجبل الأصفر أوراق تخصيص الشقق وإيصال الدفع، وكذا حملة نظافة موسعة واستكمال الإزالات.

حضر التسليم عبير فارس رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، وسائقي ومعدات الوحدات ومجالس المدن لكل من حي غرب وشبين القناطر والخصوص وكفر شكر والقناطر الخيرية وطوخ.

وجرى شن حملة نظافة موسعة بسيارات جميع المراكز والمدن بطريق حي الكويتي بالجبل الأصفر بداية من طريق حي السلام حتى مصنع تدوير المخلفات بالحي التابع لمحافظة القاهرة، وجرى رفع التراكمات من على جانبي طريق المصرف وطريق محطة السلام بكمية نحو (1000) طن.

جرى خلال الحملة تسوية الطريق ووضع الرمال الصفراء عليه بعد رفع التراكمات واستكمال تسليم باقي أوراق التخصيص والمستندات الخاصة بالمواطنين المستحقين للوحدات السكانية بمنطقة مسار مشروع ترعة الطوارئ بمنطقة حي الكويتي الكائن بوحدة الجبل الأصفر، وتسليم المستحقين الفعليين منهم للحصول على وحدات سكنية بديلة.

تم تسليم 67 تخصيص اليوم للذين شملهم الحصر الفعلي من أصل عدد 83 مواطنا وتم التوقيع على تصريح بتخصيص مسكن اعتبارا من 1 / 3 / 2020 طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخصيص وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بالقاهرة، على أن يتم دفع قيمة الإيجار من قبل المحافظة للمواطنين كسكن بديل يتم تحمله من قبل المحافظة حتى استلام الشقة في أول مارس، ويتم وضع المبلغ لكل مواطن في فيزا خاصة به بمبلغ 4500 جنيه من المحافظة، وجاري استكمال باقي الإزالات لباقي المنازل الموجودة داخل حيز المسار الرابط من طريق جسر السويس مرورا بالطريق الدائري والسلام، وكذا حي الكويتي بالجبل الأصفر حتى طريق مصر بلبيس الصحراوي قبل مدخل مدينة العبور مباشرة بطول 13 كيلومتر