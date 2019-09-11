42647 تلميذا يبدأون الدراسة اليوم في بورسعيد

أعلن نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 42647 طفلا وتلميذا يبدأون الدراسة اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 منهم 20714 طفلا بمرحلة رياض الأطفال و21933 طالبا بالصفين الأول والثانى الابتدائي.

وأكد أن مدارس بورسعيد جاهزة غدا لبدء العام الدراسى واستقبال أطفال وطلاب مراحل التعليم المبكر والصفوف الأولى بالتعاون مع الإدارات المعنية بقطاع التعليم والأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة.

وقال باهي إن التطوير الجاري في منظومة التعليم لمراحل التعليم المبكر والصفوف الأولى من أذكى الاستثمارات التي قد تتخذها الأمم لخلق جيل قيادى كفء وهذا ما يتسق مع رؤية مصر 2030 للتعليم، مضيفا أن هذه الأعداد قابلة للزيادة لما قد يستجد من التحويلات والتقديم لتلك المراحل.

وتوجه باهي بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لما يخصصه من وقت وما يتخذه من قرارات لصالح العملية التعليمية في بورسعيد ولكل الإدارات المعنية والأقسام بتعليم بورسعيد لما بذلوه من جهد لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يليق ببورسعيد قاطرة التنمية في مصر.