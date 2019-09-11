انتظام الدراسة بمدارس السويس الابتدائية

انتظمت العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بمدارس السويس الابتدائية اليوم الأربعاء، في أحياء المحافظة الخمسة.

واستقبلت المدارس تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي المطبق عليهم نظام التعليم الجديد لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

ومن جانبه، صرح أشرف السروي، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في السويس، بأن العملية التعليمية منتظمة في كل المدارس الابتدائية، فضلا عن وجود جميع المدرسين في الفصول لبدء اليوم الدراسي.

وأضاف السروي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه شدد على متابعة مدير الإدارات ضرورة المتابعة الدورية للمدارس للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم.