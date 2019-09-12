أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية عقد حتى الآن خمسة لقاءات هامة، حيث قام بمناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما فى ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة وذلك مع مسئولي إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي.

والتقى الوفد الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط، وأشار سالم إلى أن ثانى محطة للوفد المصري كان بالمائدة المستديرة في شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، ووضع آليات مبتكرة للتنمية، وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللقاء تناول أيضا نظرة عامة على برامج شركة بدائل التنمية العالمية في جميع أنحاء العالم التي تعمل من خلالها مع الحكومات المستضيفة على تطوير القدرات المؤسسية وزيادة الشفافية وإمكانية المساءلة وتحسين الإدارة المالية العامة، مع التركيز على وضع الموازنة وإدارة النفقات وطرح و مناقشة الاعتبارات التي يجب أن تراعي عند إنشاء مكاتب الموازنة البرلمانية والحديث حول تجربة إنشاء مكتب موازنة الكونجرس الأمريكي.

وأشار نائب طهطا إلى أن ثالث لقاءات الوفد المصري الهامة كانت بمسئولي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، وتم مناقشة استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، والعوامل التى تم أخذها فى الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة (التى نشرتها شراكة الموازنة الدولية)، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.

وقال سالم إن رابع لقاءات الوفد كانت مع "سيم دينير" كبير أخصائيين الحوكمة بالبنك الدولي والسفير راجي الأتربي ممثل مصر بالبنك الدولي وعضو مجلس إدارة الصندوق وعدد آخر من المسئولين بالبنك الدولي حيث تم مناقشة التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية في الصندوق السيادي باعتبارها استثمارا بديلا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشاريع في البنك الدولي وتم مناقشة أولويات وأهداف التنمية المستدامة في عدد من الدول خاصة مصر وكذلك تجربة عدد من الدول، ومصر في موازنة البرامج والأداء والموازنة الاستثمارية وأوجه إنفاقها.

وأضاف أن خامس لقاءات الوفد كانت بمعهد السياسات المالية بالعاصمة واشنطن، وعقد اجتماع يضم كل من مدير السياسات الضريبية والموازنة بالمعهد، وكذلك كبير مستشاري المعهد للموازنة الفيدرالية وتناول الاجتماع جوانب إعداد الموازنة على المستويين المحلي والفيدرالي، وكذلك السياسات الضريبية والممارسات الحديثة في التجربة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار، ويرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.