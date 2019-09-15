سيناتور جمهوري بارز يدعو لمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية

دعا السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، الإدارة الأمريكية، إلى وضع مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية على الطاولة، خلال تصريح له تعليقا على الهجوم الحوثي الذي استهدف معملين لتكرير النفط في السعودية، صباح أمس السبت.

وقال جراهام، خلال تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم: "حان الوقت الآن أن تضع الولايات المتحدة على الطاولة مهاجمة مصافي النفط الإيرانية، إذا واصلوا استفزازاتهم أو زادوا من تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "الهجمات على شركة أرامكو السعودية تظهر أن إيران غير مهتمة بالسلام، وتسعى بدلا من ذلك إلى امتلاك أسلحة نووية وإلى الهيمنة الإقليمية".

وتابع: "إيران لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تواجه عواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها النفطية، مما سيكسر ظهر النظام".