أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحليل مشكلات الإجراءات والروتين في الإفراج عن الصادرات والواردات، والتي تكلف الدولة المصرية مليارات الدولارات سنويا للتغلب عليها.

وقال رئيس الوزراء، عقب تفقده المنطقة الصناعية في مدينة نصر منذ قليل، إن تلك المشكلات بحثها مع المتخصصين، مشيرا إلى أن هناك 17 خطوة وجد فيهم مشكلات، وجرى تشكيل مجموعة عمل لإيجاد حلول لكل خطوة، وسيتم وضع برنامج زمني للقضاء على تلك البيروقراطية قبل انتهاء عام 2019.

وأضاف مدبولي أن البيروقراطية في الإفراج على الصادرات والواردات مشكلة يعاني منها الكثيرون وتكلف الدولة أموالا كثيرة، لكن في الإطار نفسه سيجلاى الحفاظ على حقوق الدولة كاملة، وضمان سلامة الشحنات المستوردة والمصدرة للخارج.

وأشارت إلى أن حكومته دائما ما تقبل التحدي للارتقاء بمصر، وتعمل على الانتصار على العقبات التي تواجه زيادة الصادرات، وتحسين مجال الاستثمار في البلاد.