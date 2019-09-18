لخلافه مع والده.. إصابة سائق حاول الانتحار بفرد خرطوش بسوهاج

أصاب سائق نفسه بطلق ناري بالبطن أمس، من فرد خرطوش محاولا الانتحار بسبب خلافاته مع والده، وجرى نقل المصاب لمستشفى سوهاج العام، أخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "ناصر. ج. ا. ع" 20عاما سائق ويقيم دائرة المركز مصابا بطلق ناري بالبطن.

وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج، وبسؤال شقيقه "أشرف. ج. ا. ع" 37عاما سائق ويقيم بذات الناحية، قرر إحداث شقيقه إصابته بنفسه بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات عائلية مع والده.

وجرى ضبط السلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع"، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.