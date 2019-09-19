"التعليم": تدريس المستوى الرفيع اختياري ولا يضاف للمجموع

قالت الدكتورة نوال شلبي مدير المركز القومي لتطوير المناهج، إن جميع المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم "رسمي، رسمي لغات، خاص عربي، خاص لغات"، ستدرس كتاب كونكت connect، كمقرر أساسي لجميع الطلاب، مضيفة: "ده كتاب اللغة الإنجليزية الأساسي بتاعتنا".

وأكدت شلبي، لـ"الوطن"، اعتبار connect plus، كتاب المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وعربي، دون إجبارهم على تدريسه للطلاب، مشيرة إلى أن تدريس المستوى يكون اختياريا للمدارس، موضحا: "مش هنحاسب المدارس على تدريسه أو عدم تدريسه، وفي حالة قيام المدرسة بتدريسه سيجرى التعامل مع الطالب على أساس النجاح والرسوب فقط من قبل المدرسة بلا تدخل من الوزارة، ودون أن يضاف ذلك لمجموع الطالب النهائي".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بتوزيع منشور على المديريات التعليمية، أكدت فيه إقرار منهج connect للغة الإنجليزية، اعتبارا من من المستوى الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، وإلغاء جميع المناهج الأخرى للغة الإنجليزية ومنها كتاب المستوى الرفيع التي يتم تدريسها بالمدارس الرسمية للغات وكذلك الخاصة "عربي ولغات".