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أكرم حسني يقدم أغنية "سيما" في افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسني يقدم أغنية "سيما" في افتتاح مهرجان الجونة

هيرميس مستشارا لطرح "هليوس تاورز" الجنوب أفريقية في بورصة لندن

هيرميس مستشارا لطرح "هليوس تاورز" الجنوب أفريقية في بورصة لندن

منها دفع 30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على شروط تأجير موقف السيارات بالعريش

منها دفع 30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على شروط تأجير موقف السيارات بالعريش

"الشعب الجمهوري" عن بيان "تيار الكرامة": صادم ومخالف للواقع

"الشعب الجمهوري" عن بيان "تيار الكرامة": صادم ومخالف للواقع

القومية للأنفاق: غير مطروح إنشاء قطار كهربائي في سيناء

القومية للأنفاق: غير مطروح إنشاء قطار كهربائي في سيناء

"التعليم": تدريس المستوى الرفيع اختياري ولا يضاف للمجموع

"التعليم": تدريس المستوى الرفيع اختياري ولا يضاف للمجموع

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رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

شهداء مصر.. "الدم على الأرض.. خريطة"

شهداء مصر.. "الدم على الأرض.. خريطة"

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

حكايات من دفتر "العسكرية المصرية": "على" أُصيب بـ60 طلقة لحماية زملائه.. و"أيمن" احتضن "إرهابى مُفخخ"

حكايات من دفتر "العسكرية المصرية": "على" أُصيب بـ60 طلقة لحماية زملائه.. و"أيمن" احتضن "إرهابى مُفخخ"

"يا بلاش".. شركة طيران أيرلندية تقدم رحلات بـ100 جنيه في الخريف فقط

"يا بلاش".. شركة طيران أيرلندية تقدم رحلات بـ100 جنيه في الخريف فقط

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