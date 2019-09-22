يجرى مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية زيارة إلى محافظة سوهاج تستمر لمدة يومين وذلك لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدة الفرعية بسوهاج والتأكيد على أهداف المشروع.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة المشكلة السكانية وينفذ بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 5 محافظات كمرحلة أولى هي "المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا" باعتبارهم الأعلى في معدلات النمو السكاني، إضافة إلى محافظة القليوبية كنموذج لأحد المحافظات التي تنفذ برنامج ناجح لضبط النمو السكاني.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق عمل المشروع المركزي بالوزارة يقوم خلال زيارته لسوهاج اليوم ببناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية بالمحافظات والإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك في المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب في كل منهما.

كما يقوم فريق عمل المشروع المركزي بالوزارة أيضا ببناء قدرات فرق العمل بالمجلس القومي للسكان بالمحافظة على إعداد الخطط السكانية ومؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة للربع الأخير من الخطة بما يتضمن أنشطة المتابعة وإعداد التقارير، بالإضافة إلى تحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميداني للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع.