ضبط 4 آلاف 296 هارب من أحكام وتحصيل 129 ألف جنيه في حملة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط 4 آلاف و296 هارب من أحكام قضائية، وتحصيل 129 ألف و480 جنيها غرامات في حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجناية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط 4 آلاف و296 متهم هارب من أحكام، تضمنت 1353 حكم جزئي و149 حكم مستأنف و2773 حكم غرامات و14 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 129 ألف و480 جنيه غرامات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.