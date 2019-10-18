نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 31

شبين الكوم 21 31

طنطا 21 30

دمنهور 20 29

الإسكندرية 20 29

بلطيم 21 28

مطروح 19 26

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 20 31

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 30

العريش 20 28

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 28 32

الفيوم 21 33

بني سويف 20 33

المنيا 19 35

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 23 37

الأقصر 22 38

أسوان 25 38

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 38

الرياض 23 35

المنامة 28 34

أبو ظبي 27 36

الدوحة 28 34

الكويت 23 39

دمشق 12 29

بيروت 24 28

عمان 15 27

القدس 17 24

غزة 20 28

بغداد 22 37

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 27 38

طرابلس 20 27

تونس 20 29

الجزائر 16 25

الرباط 13 23

نواكشوط 24 36