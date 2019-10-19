طمأن السفير نزيه النجاري، سفير مصر لدى بيروت، الشعب المصري، على المصريين المتواجدين في لبنان، في خضم التظاهرات الواسعة التي تشهدها البلاد.

وقال سفير مصر في لبنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، إن لبنان بها 40 ألف عامل، يعيشون باستقرار في بيوتهم ولم يطلبوا العودة إلى مصر، خوفًا من الأحداث.

وأضاف أن السائحين المصريين البالغ عددهم 100 شخص، يرغبون في مغادرة لبنان، حيث اتصلوا بالسفارة وأبلغوهم بهذا.

وأكد أن حياة المصريين آمنة، وليس هناك ما يهدد حياتهم: "وفرنا توصيلة للمطار لأكثر من طرف بحراسة، من أجل الوصول إلى المطار، وفي الغد سنقيم الموقف لنرى كيفية عودة السائحين الراغبين في ذلك إلى مصر".