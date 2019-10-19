انتهت نيابة مركز الحامول، برئاسة المستشار محمد سامي عبد الغفار، رئيس نيابة الحامول، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قبل قليل، من سماع أقوال الطفلة هيام عصام أبو الرجالة، المقيدة بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي، والتي حُبست داخل مدرستها لأكثر من ساعة ونصف، ووالدها، إضافة إلى سماع أقوال شاهد العيان في الواقعة عادل عبد الحي البانوبي، منقذ الطفلة، وذلك على خلفية تقديمه بلاغاً في الشرطة يتهم مدير المدرسة والفراش بالإهمال.

وقال والد الطفلة في تصريح خاص لـ "الوطن"، إنه أدلى بأقواله وسأله المحقق عن الواقعة فسرد كل ما حدث لابنته، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن حقها، وأن المحقق استمع لأقوالها ثم أمر بصرفهم من سرايا النيابة، فيما أكدت الطفلة أنها أدلت بأقوالها أمام النيابة، وكانت مطمئنة لوجود والدها وشاهد العيان ورئيس النيابة.

وكانت الطفلة ظلت محبوسة داخل مدرستها لأكثر من ساعة ونصف حتى أنقذها أحد المارة، ودخلت في نوبة من الانهيار والبكاء، على إثرها انتشرت صوراً لها على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، وهي محبوسة وتبكي، ونشرت "الوطن" قصتها حتى أصدرت الجهات التنفيذية المختلفة قرارات بشأن الواقعة.