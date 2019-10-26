تظاهر اللبنانيون، لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحالية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة مشكلات البلاد، رغم إقرار الحكومة برئاسة سعد الحريري على عجل خطة اقتصادية إنقاذية، وذلك في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله حذر فيه من "الفوضى" و"الانهيار" في حال فراغ السلطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبه، جدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان الدعوة إلى الاستمرار والمشاركة بالإضراب العام والتحركات الشعبية في كل المناطق، كما "طالب الأجهزة الأمنية بحماية أمن المتظاهرين وسلامتهم، وبوقف التحريض عليهم"، وقال في بيان: "لليوم العاشر على التوالي تستمر التحركات الشعبية في مواجهة سياسة هذه السلطة الفاسدة في الإفقار والتجويع. وتستمر هذه السلطة بالأساليب الملتوية وتستعمل جميع الطرق للالتفاف على هذا التحرك الشعبي العام من خلال الهجوم يوميا على المعتصمين والمتظاهرين السلميين، ومرة أخرى من خلال التخوين وإلفاق التهم عليهم بالتعامل مع السفارات والتبعية للخارج. و"نذكر إن هذه التحركات والمظاهرات هي نتيجة الفقر والوجع وعدم العيش بكرامة في البلد"، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء اللبنانية.

وأشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال، إلى أن الاتحاد إذ يستنكر بقوة الهجوم الذي يتعرض له المعتصمون في عدة ساحات في جميع المناطق، ويدين الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح أمس والذي أدى إلى اصابات مباشرة ومن بينهم أعضاء ورفاق من الاتحاد الوطني وتكسير الخيم، ويحمل المسؤولية إلى هذه السلطة لعدم استماعها إلى صوت الناس المتظاهرين وإلى عدم الأخذ بمطالبهم بالشروع فورا باستقالة الحكومة والعمل على تنفيذ المطالب المحقة.

وأضاف "الاتحاد الوطني لنقابات العمال": نجدد الدعوة إلى الاستمرار والمشاركة بالاضراب العام والتحركات الشعبية في جميع المناطق. كما نطالب الأجهزة الأمنية بحماية أمن المتظاهرين وسلامتهم، وبوقف التحريض عليهم".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أعلن في خطابه أمس الجمعة رفضه "استقالة الحكومة" وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرا أن الفراغ "في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم" أمر شديد الخطورة وفي ظل "التوترات السياسية في البلد والإقليم"، مشدداً أن ذلك سيؤدي إلى "الفوضى والانهيار". ومحاولاً الدفع إلى فضّ الحراك الشعبي، دعا نصرالله مناصريه إلى مغادرة الشارع وذلك بعدما وقعت اشتباكات بينهم وبين متظاهرين في بيروت الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".