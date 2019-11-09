صدقة جارية.. سيدة تتبرع بـ3 كولديرات في القاهرة على روح هيثم زكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمُبرد مياه "كولدير"، ووضعه في أحد الشوارع، وذلك صدقة جارية على روح الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 35 عامًا.

وقال مصدر مقرب من المتبرعة الدكتورة داليا عصام، في تصريح لـ"الوطن"، إنها تواصلت مع الشركة، مساء أمس، بشأن شراء 3 أجهزة، والتبرع بها، كصدقة جارية على روح الفقيد هيثم زكي، موضحًا أنه تم الانتهاء من "مُبرد" ووضعه داخل مستشفى معهد ناصر، بينما سيتم وضع آخر في مدينة نصر، والثالث في القاهرة الجديدة، خلال الساعات المُقبلة.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.