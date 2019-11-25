أعلنت وزارة القوى العاملة توفيرها 100 ألف و577 فرصة عمل بالداخل، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج للمرة الأولى، 109 آلاف و570 فرصة عمل، خلال 3 أشهر.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن النشرة ربع السنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) 2019، بلغ نحو 258 ألفا و539 مسجلا.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم، أن عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ نحو 100 ألف و577 فرصة، منها 71 ألفا و521 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و146 من غير حملة المؤهلات، 1910و من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 109 آلاف و570 تعاقدا، بينها 107 آلاف و584 متعاقدا من الذكور، و1986 من الإناث.

وأشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية، جاءت في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن.

واحتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 516 مصريا.

وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرًا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي، في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم.