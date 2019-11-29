قررت النيابة العامة حبس عاطلين 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين بحوزتهما مشغولات ذهبية، وبالتحرى تبين سرقتها من منزل مدير شركة للخدمات الجمركية بأسلوب كسر الباب.

البداية كانت أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية، حيث تمكن من ضبط كل من "ط.ع.ل"، 20 عاما، عاطل، و"ا.ج.ح.ه"، 20عاما، عاطل، وبحوزتهما حقيبة بداخلها، مشغولات ذهبية عبارة عن "9 دلايات، 2 حلق، أنسيال، 4 مشبك، هاتف محمول ماركة سامسونج، كاميرا ديجيتال، ساعة يد، ماكينة حلاقة كهربائية، عتلة حديدية".

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "ح.ح.ا"، 49 عاما، مدير وشريك بشركة للخدمات الجمركية، بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد ذلك، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.