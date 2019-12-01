سلطة الانتخابات الرئاسية بالجزائر: لم نسجل تجاوزات من المرشحين

قال رشيد بردان عضو السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر المشرفة على الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، إن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر الجاري تجري في ظروف عادية ولم يتم تسجيل أي تجاوزات، مضيفا أن الشكاوى التي تلقتها السلطة تم التعامل معها في حينها.

وقال بردان - خلال مؤتمر صحفي لتقييم أول أسبوعين من الحملة الانتخابية - إن "الحملة تجري في ظروف عادية، والكثيرون كانوا يراهنون على أشياء لم تحدث".

وأضاف أن المرشحين يقدمون برامجهم عبر جولاتهم في مختلف الولايات بشكل اعتيادي، حتى أنهم يتحاورون مع بعض المعارضين للانتخابات، مشيرا إلى أن هذا أمر إيجابي ينبغي تثمينه.

وبخصوص الآراء المعارضة للانتخابات، قال بردان إنه "لا يمكن أن نلزم الكل برأي واحد ومن الطبيعي وجود آراء مختلفة ويجب احترام كل الآراء"، مضيفا أنه "بفضل الحملة هناك من تزداد قناعته بضرورة الذهاب إلى الانتخابات، أما الرافضون لها فمن حقهم أن يعارضوا لكن يجب أن تكون المعارضة في ظل احترام القانون ومبدأ السلمية".

وأوضح أن هناك بعض الشكاوى التي وصلت للسلطة المستقلة للانتخابات منذ بداية الحملة وتم التعامل معها في حينها، وقال "تم التدخل في الحالات التي استوجب التدخل فيها وتوجيه بعض الإشارات والرسائل إلى الأطراف المعنية في بعض الحالات الأخرى".

وأكد بردان أن السلطة لا تلزم الجميع بموقف واحد وهي تعلم بوجود مواقف معارضة لهذه الانتخابات وهي مواقف إيجابية في ظل الممارسة الديمقراطية"، وقال: "غير المقبول هو العنف ولا يجب التسامح مع هذه السلوكيات أو الانزلاقات لأن قانون العقوبات وجد لحماية المجتمع والانتخابات تتعلق بمصير المجتمع وبالتالي يجب حمايتها".وكشف عن أن التحضير جار حاليا للمناظرة التلفزيونية المقررة بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها ستعقد في الأيام القليلة المقبلة.