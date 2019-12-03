تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مذبوحا في العقد الرابع من عمره في ظروف غامضة، والتحفظ على الجثة بمركز زفتى، ونقلها إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، يفيد بوصول شاب يدعى "سليمان. ع. آل"، يبلغ من العمر 45 عاما، مصاب بقطع في الرقبة "مذبوح"، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.