كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استلام جثمان الأسير الفلسطيني الراحل سامي أبو دياك، عبر جسر الملك حسين لدفنه في المملكة الأردنية بناء على طلب ذويه، وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة بين الوزارة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوفى الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك في سجن إسرائيلي، 26 نوفمبر الماضي، عمر ناهز 36 عامًا بعد إصابته بمرض سرطان الأمعاء في السجون الإسرائيلية بعد إهمال متعمد من سلطات الاحتلال لحالته، حيث كان معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسّجن المؤبد 3 مرات، وهو مصاب بالسرطان منذ أكثر من 3 أعوام، إضافة إلى الفشل الكلوي والرئوي.