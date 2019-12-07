موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس، اليوم السبت 7 ديسمبر، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الزمالك وأول أغسطس، على استاد السلام في الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 7 بتعليق علي محمد علي، كما يمكنك مشاهدتها عبر البث الأرضي لقناة "تايم سبورت".

ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة أمام نادي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما يحتل أول أغسطس الأنجولي المرتبة الثانية برصيد نقطة وحيدة خلف نادي مازيمبي متصدر الجدول برصيد 3 نقاط.