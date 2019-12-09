رفض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ما أثاره النائب عبدالحميد كمال، بشأن تدخل اللجنة العامة التي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، في تحديد جدول أعمال الجلسة، وليس مكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس ووكيله قائلا: "مش صح، وهذا تفسير مشوه للائحة".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان بعد الانتهاء من الاستماع لعدد من البيانات العاجلة إنّ هذا الأمر ترويجه في السابق ويتكرر الآن، وهو غير صحيح وتفسير مشوهة.

واستطرد قائلا: "شاركت في كتابة الدستور واللائحة أيضا، وترويج مثل هذه الأفكار غير صحيح، من يضع جدول الأعمال هو مكتب المجلس وليس اللجنة العامة، التي لو كانت هي تضع الجدول لكان الأمر وفق فلسفة الإدارة الجماعية وهو أمر مرفوض".

وواصل عبدالعال حديثه: "على العموم فاضل حوالي 24 جلسة وأبقوا هاتوا حد يدير زي ما انتوا عايزين، واللجنة العامة تضع جدول الأعمال أو أبقوا ديروه انتوا".

وزاد: "منطق الإدارة الجماعية فوضى، وهذا أمر غبر مقبول لي، وتعد تفسيرات مشوهة للائحة والدستور، الانتخابات قادمة واصنعوا في المجلس القادم ما شئتم"، مؤكدا أنّ الجميع يعلم أنّ اللائحة بها بعض البنود المخالفة للدستور، ونحن نسير الأمور من أجل المرور بالوضع والسير بالمركب.

واستشهد رئيس البرلمان بحضور المستشار عمرو مروان وزير شؤون مجلس النواب اللجنة العامة، وهو أمر مخالف للدستور، لكن نتداركه من أجل الصالح العام وسير الأمور.