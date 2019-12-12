تعرضت معظم أنحاء الجمهورية إلى هطول أمطار، اليوم، تراوحت بين رعدية على السواحل الشمالية وبعض محافظات الدلتا، ومتوسطة على القاهرة الكبرى، وخفيفة على شمال الصعيد، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، بلغ حد «الصقيع»، ما أدى إلى توقف حركة الصيد فى عدد من الموانئ بالبحر المتوسط، كما تعرضت محافظة السويس لعاصفة ترابية، تسببت فى انعدام الرؤية على طريق «العين السخنة»، فيما أعلن معظم المحافظين حالة الطوارئ بمختلف الأحياء ومديريات المرافق والخدمات.

وشهدت مدينة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة ومتواصلة لما يقرب من 3 ساعات، مع نشاط للرياح الباردة، مصحوبة بأضواء البرق وأصوات الرعد، مما تسبب فى تراكم كميات من المياه بعدد من الشوارع فى مناطق وسط وغرب المدينة، وأسفل كوبرى الإبراهيمية، وأغرقت مياه الأمطار معظم الشوارع فى منطقة «جناكليس»، باعتبارها من أكثر المناطق المنخفضة فى الإسكندرية، كما تسببت الكثافة السكانية وانتشار الأبنية المخالفة بها فى زيادة الضغط على شبكة الصرف الصحى.

وقال رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، إن الشركة رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، استعداداً لنوة «الفيضة الصغرى»، التى من المتوقع أن تضرب المدينة خلال هذا الأسبوع، مصحوبة بأمطار غزيرة، مشيراً إلى أن الشركة دفعت بـ63 سيارة كسح كبيرة، لشفط المياه المتراكمة فى الشوارع، بالإضافة إلى 35 سيارة أخرى صغيرة، لسحب تراكمات المياه بالشوارع الفرعية.

المياه تغرق شوارع الغربية والدقهلية

وفى الغربية، استمر هطول الأمطار لما يقرب من 7 ساعات متواصلة، ما تسبب فى تراكم كميات كبيرة من المياه فى الشوارع والميادين العامة، بلغ ارتفاعها فى بعض المناطق أكثر من نصف متر، الأمر الذى أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطرق الرئيسية بين قرى ومدن المحافظة، فيما امتنع معظم المواطنين والطلاب عن الخروج من بيوتهم، ولجأ المارة إلى استخدام الطوب والحجارة للمرور عليها وسط برك المياه، بينما قام آخرون بتغطية أعمدة الكهرباء والإنارة، لتجنب إصابة المارة بالصعق بالكهرباء.

وتعرضت الدقهلية لأمطار غزيرة، صباح اليوم، تسببت فى غرق العديد من الشوارع بمياه الأمطار، ووجه المحافظ، الدكتور أيمن مختار، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعلان حالة الطوارئ، والدفع بسيارات الكسح لشفط مياه الأمطار، كما أمر بضرورة الوجود الميدانى فى الشوارع على مدار الساعة، لمتابعة الوضع أولاً بأول.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحلها، اليوم، مصحوبة برياح باردة، وبينما انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط، فقد توقف أسطول الصيد بمدينة «عزبة البرج». وقال «حسام وفدى»، رئيس جمعية الصيادين بالمدينة، لـ«الوطن»، إنه تم إغلاق بوغاز الصيد بسبب موجة الطقس السيئ المصحوبة برياح شديدة، تسببت فى ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط إلى أكثر من مترين.

توقف حركة الصيد فى "المتوسط"

كما أكد مدير ميناء الصيد فى البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، العميد يسرى الدسوقى، توقف حركة الصيد فى بوغاز وبحيرة البرلس، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن الصيادين أحجموا عن الخروج بمراكبهم بسبب سرعة الرياح، فيما تسببت الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة، صباح اليوم، فى غرق العديد من الشوارع، ووجه المحافظ، اللواء جمال نور الدين، شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المدن، بسرعة شفط تراكمات المياه، وتسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية.

وشهدت المنوفية انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، نتيجة الأمطار الرعدية التى تعرضت لها المحافظة، اليوم، واضطرت معظم المدارس إلى صرف التلاميذ مبكراً قبل انتهاء اليوم الدراسى، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد نجيب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه حرص على الوجود فى الشارع منذ الصباح الباكر، لمتابعة عمليات شفط أى تراكمات للمياه أولاً بأول، مؤكداً أن الشركة لا تتوانى عن وضع حلول سريعة لمواجهة مياه الأمطار.

وشهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، تسببت فى عزوف كثير من المواطنين عن الخروج من منازلهم، وارتفاع نسب الغياب فى المدارس والمصالح الحكومية، وأصدر المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، تعليماته إلى مسئولى الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء، بضرورة التعامل مع مياه الأمطار فوراً.

عواصف ترابية فى بنى سويف والسويس

وامتدت موجة الطقس السيئ إلى محافظات شمال الصعيد، حيث تعرضت محافظة بنى سويف لعاصفة شديدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، ما تسبب فى ارتباك الحركة المرورية على عدد من الطرق، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على عدة أنحاء بشمال المحافظة، كما تعرضت السويس لظروف جوية مشابهة، أدت إلى انعدام الرؤية على طريق «القاهرة- العين السخنة».

محافظ أسيوط يناشد المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة

ودعا محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، المواطنين إلى توخى الحذر، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية فى الشوارع والميادين المختلفة، فى حالة سقوط أمطار بالمحافظة، حرصاً على سلامتهم.