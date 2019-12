"النجاح والسلام".. شجرة الكريسماس تسجل أمنيات المشاركين بمنتدى الشباب

تاريخ طويل لشجرة الكريسماس منذ أن انتشرت في أوروبا على يد الملكة شارلوت زوجة الملك جورج الثالث، التي استخدمتها لأول مرة في تزيين إنجلترا، لتنتشر بعد ذلك في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا، حتى تحولت تدريجيا إلى صبغة مميزة لعيد الميلاد في كل مكان، لكنها في شرم الشيخ، تحديدا في منتدى شباب العالم، لم يقتصر استخدامها على الاحتفال فقط، لكنها سجلت أحلام وأماني الشباب والفتيات أيضاً.

مشاركون من مختلف الجنسيات أخذوا يدونون عبارات قصيرة على مصابيح بيضاء صغيرة تحملها شجرة كريسماس منتدى الشباب، بعضهم عبر عن أحلامه الشخصية في كلمة أو كلمتين، وبعضهم تناولت كلماتهم قضايا عامة تتعلق بدولهم أو العالم كله.

"نفسي أنجح" كانت واحدة من العبارات التي تكررت على مصابيح الكريسماس، ربما السبب وراء ذلك أن عدد كبير من الحضور من طلبة الجامعات والمعاهد، لكن الأحلام والأماني الشخصية كانت متنوعة إلى أبعد من ذلك، فأحدهم كتب: "عايز أتجوز"، فيما قال آخر "اللهم عمرة"، وكتب آخر: "اللهم بارك في زوجتي".

الأمنيات العامة التي تتعلق بمجتمع أو دولة أو العالم كله كانت حاضرة أيضا بصورة كبيرة، حلم انتشار السلام بين شعوب العالم كان الأكثر حضورا، فتصدرت كلمة "peace" تدوينات الكثيرون، وقال أحدهم: "love to all, peace to all" فيما كتب أحد المشاركين: "القضاء على الفقر"، وكتب آخر: "لا أحد يبكي nobody cry".

وظهر احتفال الشباب والفتيات بالتقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس، ورفع بعضهم أعلام دولهم، فيما رفع آخرون عبارات التهنئة بالعام الميلاد الجديد الذي أصبح على مقربة.

ويحتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام بأعياد رأس السنة الميلادية، ودعت إدارة المنتدى الحضور صباح اليوم، للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة من خلال المشاركة في فعالية "شجرة رأس السنة"، وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.

وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.