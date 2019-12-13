قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تنفذ خطة لتدريب العاملين فيها، وسيتم عقد دورة تدريبية لتأهيل وتطوير أداء أئمة المساجد بمطروح خلال أسبوعين، وتمدهم في هذا الصدد بالكتب، مشيرا إلى أن الوزارة تدفع بالقوافل الدينية إلى أقصى التجمعات والقرى الصحراوية.

كان وزير الأوقاف التقى ،اليوم، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف بمطروح خلال زيارة إلى مدينة الحمام، والتى افتتح فيها مسجد قرية الحمراء، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح.

وأضاف "جمعة" أنه سيتم تنظيم ندوات شهرية لجميع المدن والقرى بمطروح، وإعداد تقرير شهري بعدد الأئمة المشتركين والأماكن التى تم عقد الندوات فيها بهدف توصيل الخطاب الديني الوسطي ونشر سماحة الدين بعيدا عن أي تعصب وتطرف وحماية للمنابر من الدخلاء.

وأكد الوزير على أهمية العلم ودوره في بناء الأمم ودعم دور الأئمة وتحفيزهم وتشجيعهم من خلال العمل على تحسين أحوالهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بمنحهم بدل صعود المنابر، وضرورة الحصول على درجات علمية أعلى أو تطوير الأداء لدى العاملين والإداريين، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف ستختار 10 من العاملين سواء من مقيمي الشعائر أو الإداريين المتميزين للسفر ضمن بعثة الحج تحقيقا للمساواة مع الأئمة .وأشارإلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان ومحافظة مطروح بشأن توفير إسكان للأئمة المغتربين .

من جانبه، أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المحافظة إلى وزير الأوقاف تقديرا لجهود الوزارة بالمحافظة، كما أهدى الوزير نسخة من المصحف الشريف للمحافظ، كما تم توزيع عدد من الكتب الدينية الحديثة على الأئمة المشاركين فى اللقاء.