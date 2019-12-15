اشتباكات في زاوية الدهماني بطرابلس بين ميليشيات موالية لحكومة السراج

اشتباكات في زاوية الدهماني بطرابلس بين ميليشيات موالية لـ"الوفاق"

‏قالت مصادر لقناة "العربية الحدث"، إن اشتباكات وقعت في منطقة زاوية الدهماني بطرابلس بين ميليشيات موالية لحكومة "الوفاق الوطني" في ليبيا التي يرأسها فائز السراج.

وبعد أيام فقط من إعلان المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية، حققت إحدى كتائب الجيش الوطني الليبي تقدماً خلال اليومين الماضيين في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش الوطني الليبي أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، والسيطرة على المخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، مشيرة أنه "تم إعطاب أكثر من آلية عسكرية وتقهقر المجموعات المسلحة باتجاه المدينة".

وأمس السبت، أشارت قناة"العربية الحدث"، إلى تجدد الاشتباكات في منطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس.