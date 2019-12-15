أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، في تصادم سيارتين نقل بطريق شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة نقل مع أخرى نصف نقل على طريق شرق التفريعة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، وبالكشف عليهم من قبل الفريق الطبي المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض.

وتبين أن جميع الحالات تعاني من جروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات والحالة العامة مستقرة، وهم محمد عبدالرازق، 20 عاما، ومصطفى عاشور عبدالحافظ، 30 عاما، وعلاء محمد عبدالله، 20 عاما، وأحمد هلال محمد، 20 عاما، ومحمد شعبان توفيق، 40 عاما، وإسلام شعبان محمد، 30 عاما، وشعبان محمد عيد، 41 عاما، أيمن شعبان محمد، 20 عاما، وكريم محمد حمص، 26 عاما، وهشام محمد حمص، 20 عاما، ورامي محمد حمص، 23 عاما، ومحمود علي أبوضيف، 20 عاما.

وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، وسؤال المصابين.