حل الفنان أحمد مجدي، ضيف على يارا العشري ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على راديو إينرجي 92.1.

وقال مجدي في تصريحاته خلال البرنامج، إن لحظة تصوير أول مشهد في فيلم "عصافير النيل" كانت لحظة مخيفة جدا، لأن التجارب السابقة له كانت أفلام قصيرة.

وأضاف أحمد مجدي، "كنت متوتر جدا للعمل مع مجدي أحمد علي، وهو شخص لطيف في كواليس التصوير، وكان رؤف معي ولا يتعامل معي كابن له".

واستكمل مجدي، أنه أصبح أجرأ الآن، "ولدي ثقة أكثر في نفسي"، مشيرا إلى أن تجربة فيلم "لا أحد هناك" أهم تجربة في حياته، وخاصة أنه أول تجربة كتابة لعمل طويل، "كان لدي رغبة منذ القدم في كتابة الأفلام، وخاصة الطويلة منها".

وأعرب مجدي، عن رغبته في إخراج فيلم كوميدي، "أرغب في إخراج فيلم كوميدي وأفضل في الكثير من الأوقات الإخراج، مشيرا إلى أن مسلسل "الداعية"، أفضل مسلسل لقلبه، حيث كان اختياره من القائمين على العمل مفاجأة.

وأشار مجدي إلى أن فيلم "الجوكر" أحسن فيلم في 2019، من وجهة نظره، "أتمنى تقديم أفلام كثيرة وأنهي كتابة فيلم خلال 2020".