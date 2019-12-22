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محمد رمضان عن هجوم "الشرقاوي": أحترم رأيه إحنا في دولة ديمقراطية

محمد رمضان عن هجوم "الشرقاوي": أحترم رأيه إحنا في دولة ديمقراطية

عاجل.. البرلمان يوافق علي التعديل الوزاري

عاجل.. البرلمان يوافق علي التعديل الوزاري

محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويؤكد على التواصل المستمر

محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويؤكد على التواصل المستمر

مصدر: وزير التجارة لم يحضر إلى مكتبه اليوم

مصدر: وزير التجارة لم يحضر إلى مكتبه اليوم

تعرف على إجراءات عرض التعديل الوزاري على البرلمان

تعرف على إجراءات عرض التعديل الوزاري على البرلمان

البرلمان يعرض التعديل الوزاري

البرلمان يعرض التعديل الوزاري

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الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

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