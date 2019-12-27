قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي مكون من موظف و3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تجارة المخدرات والسلاح في منطة الدلتا.

كان قطاع الأمن العام شن حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، أسفرت عن ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 18 قضية "سرقة بالإكراة، سلاح ناري، مخدرات، سرقات متنوعة" والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات"، وبحوزته بندقيتين آليتين، 11 طلقة من ذات العيار، 2 كيلو جرام من بنات البانجو المخدر، مبلغ مالي.

كما جرى ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "استعمال قسوة ومخدرات" محكوم عليهم بالسجن 17 سنة، وبحوزته طبنجة، 8 طلقات من ذات العيار، 53 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي وهاتفين محمول.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 8 قضايا "سلاح ناري، مشاجرة، ضرب"، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزته فرد خرطوش، مركبة "توك توك"، هاتف محمول.

بالإضافة للقبض على مسجل شقي خطر "فرض سيطرة "، سبق اتهامه في 19 قضية "شروع في قتل، سلاح ناري، مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.