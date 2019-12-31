أصيب 5 أشخاص بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم "وجبة كُفتة" أُعدت بالمنزل، وجرى نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مأمور قسم شرطة دمنهور، تلقى إخطاراً من مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد وصول "مسعد. ح. غ"، 35 سنة، وزوجته "سمر. م. ب"، 30 سنة، وأبنائهما "فاطمة"، 10 سنوات، و"مي"، 7 سنوات، و"ملك"، 5 سنوات، جميعهم مقيمون بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، مصابين باشتباه حالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة كفتة بالمنزل.

جرى إحالتهم لمركز سموم مستشفى إيتاي البارود المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.