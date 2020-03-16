ضبط متهمين 2 قتلا عاملا في خصومة أثرية بقنا

ضبطت مباحث مركز دشنا، متهمين اثنين قتلا عاملا في تجدد خصومة أثرية بقرية المياه في دشنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير مباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث شرطة مركز دشنا، برئاسة الرائد عمر الشريف، ومعاونيه أحمد المغربي وأحمد رسلان وأحمد محمود عصام، من كشف غموض ملابسات واقعة مقتل "أحمد ح. م" عامل، في تجديد خصومة ثأرية بقرية الميات التابعة لمركز دشنا.

وكشفت تحريات المباحث، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة "بركات م. ع"، و"أبوبكر م. ع"، وتم القبض عليهما، وعثر بجوزتهما على سلاح آلي بالقرية بعد ساعة واحدة من ارتكاب الجريمة، وجرى تحويل المحضر للنيابة لتولي التحقيقات.