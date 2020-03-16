شلبي: مصر عبرت اختبارا مهما.. وأكدت وجود إرادة لتحسين "حقوق الإنسان"

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر عبرت اختبارا مهما بنجاح، يشكل حلقة في سلسلة متنوعة من الخطوات التي يتوقع أن تستمر بصورة مكثفة على مدار عامين مقبلين، يتوقع خلالهما أن تقدم ثلاثة تقارير دورية للجان تعاهدية، بالإضافة إلى خمسة تقارير قدمتها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة لتستكمل بذلك الوفاء بتقديم تقاريرها الثمانية للجان المختصة بتنفيذ ثماني اتفاقيات دولية انضمت إليها، تغطي كافة جوانب حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجماعات الخاصة الأكثر حاجة للرعاية.

وأضاف شلبي، أن قبول العدد الأكبر من التوصيات بنسبة 87%، يشكل عنوانا مهما لتأكيد توافر الإرادة السياسية لتحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد، واستكمال الخطوات الإيجابية التي بدأتها الدولة خلال الثلاثين شهرا الأخيرة، وخاصة تعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان، وتحديث بعض التشريعات وعلى رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي، وتعزيز سياسات العفو والإفراج الشرطي والإفراج الصحي ومعالجة أزمات الغارمات والغارمين، والتوصيات التي قبلتها مصر تشكل برنامج عمل متكامل للأعوام الأربعة المقبلة، يتفق مع المعايير الدولية التي التزمت بها مصر والضمانات التي وفرها دستور 2014.

وأشار إلى أن الأنظار تتحلق حول ترجمة الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية في توجيهات عديدة إلى واقع عملي من خلال تحرك منهجي يضمن سد الفجوة المعرفية، وتوافر الخبرة والدراية لدى صناع القرار بأهمية إدماج معايير حقوق الإنسان في التشريع والسياسات، وامتلاك المعرفة اللازمة لسبل التطبيق العملي لهذه المعايير في الأداء العام، وتلافي الأخطاء والوقاية من التجارب غير المجدية على نحو ما تجلى بقوة في تجربة قانون الجمعيات الأهلية سيئ السمعة 70 لسنة 2017، والذي أضاع على الدولة والمجتمع مساهمات المجتمع المدني القوية لفترة قاربت الثلاث سنوات.