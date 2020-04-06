شباب الجمعية القبطية الأرثوذكسية بالطود يواصلون تعقيم المنشآت الحكومية

واصل فريق من المتطوعين الشباب بمدينة الطود، جنوب الأقصر، حملة تعقيم داخل المنشآت الحكومية والأهلية وعدد من الشوارع والطرق بالطود تنفذها جمعية السلام القبطية الأرثوذكسية لحماية البيئة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مشرف بالحملة، أن جهود شباب جمعية السلام تتواصل بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وتشمل تطهير وتعقيم المسجد العمري بالكولة لمدينة الطود ومدرسة الطود الاعدادية والابتدائية وبعض من المحال التجارية وصالونات الحلاقة والمنازل والمنشآت الحيوية والمرافق الخدمية التي يتردد عليها المواطنين باستمرار مثل مكاتب البريد وذلك كإجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطنين.

كما أضاف مسؤول بالحملة أن الحملة متواصلة بجهود تطوعية يقوم بها الشباب، وانطلقت الأسبوع الماضي بشوارع وطرق قرية العديسات بحري ولا تزال الحملة متواصلة حتى تغطي جميع شوارع وطرق مركز ومدينة الطود.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن الحملات مستمرة بمركز الطود والتي تجول جميع القرى والنجوع والعزب بمشاركة المجتمع المدني بمجموعات من الشباب حتى الخروج من الأزمة الراهنة، وأعمال التطهير والتعقيم كإجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.