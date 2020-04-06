تعليق العمل في مستشفى تخصصي بالإسكندرية للتعقيم من كورونا

أعلنت مستشفى دار الشفاء التخصصي غرب الإسكندرية، اليوم، عن تعليق العمل بالمستشفى، وذلك لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بكافة مبان المستشفى.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، مدير المستشفى، فى بيان صادر عن المستشفى، إن قرار تعليق العمل بالمستشفى يأتي مع جهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة وتمشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

وأضاف أن هذا التعقيم يأتي فى إطار حرص المستشفى على سلامة عملائها وموظفيها، مناشدا الجميع بالالتزام بتعليمات الجهات المعنية في الدولة حتى نستطيع تجاوز أزمة وباء كورونا الذى يعصف بالعالم كلة.