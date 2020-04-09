البحوث الزراعية: مصر حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 60% من القمح

قالت الدكتورة هيام محجوب رئيس قسم بحوث القمح في مركز البحوث الزراعية، إنّ موسم حصاد القمح في الوادي الجديد والأراضي الزراعية المستصلحة حديثا في الصعيد، موضحة أنّ محصول القمح هذا العام يتجاوز 3 ملايين فدان، والموسم جيد جدا ومرتفع، ومتوقع أن يتجاوز إنتاج الدولة من القمح 9 ملايين طن العام الحالي.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، أنّ متوسط إنتاج مصر من القمح في الثمانينيات لم يتجاوز 8 أردبات للفدان، بينما وصل حاليا في الأراضي القديمة ما يتجاوز 32 أردبا للفدان، ومتوسط إنتاج هذه الأراضي 24 أردبا للفدان، وتعتبر هذه الأرقام مرتفعة جدا، مؤكدة أنّ مصر من أعلى الدول العالم إنتاجية للقمح.

وأوضحت أنّه جرى توريد 7.5 مليون طن قمح العام الماضي، متوقعة زيادة هذا الرقم العام الحالي، كما لفتت إلى أنّ مصر تحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 60% رغم زيادة السكان.

وأكدت أنّ مصر اشترت صفقة من القمح المستورد الفترة الماضية، وسيدخل 9 ملايين طن إلى الصوامع، مشددة على أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 8 أشهر كاملة.