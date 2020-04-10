فيديو جديد.. السيسي ينزل من سيارته ويأمر بتوزيع كمامات على العمال

نشر أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء تفقده، أمس، بعض المشروعات الإنشائية، موجها بتوزيع كمامات على العمال في أثناء عملهم أعلى أحد الكباري.

وقالت مصورة الفيديو من إحدى العمارات المقابلة للكوبري لابنتها الصغيرة: "الريس أهو"، وتساءلت الابنة: "هو ده اللي جوه العربية ده؟"، فردت عليها الأم "أيوة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة شديد اللهجة بسبب عدم ارتداء عمال أحد المشروعات الكمامات في أثناء تنفيذ أعمالهم، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، قائلا: "مين المسؤول هنا؟ رد عليا، الناس دي أجرتها كام؟ اللي هيقعد في بيته هيروح يصرف منين؟".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية، أمس، وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وجّه الرئيس السيسي، الجهات المعنية بالتشديد على الشركات بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وأكد أنّ ذلك يأتي حرصا على سلامة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.