بعد عودة تقديمها.. المستندات المطلوبة للتوكيلات الخاصة بالشهر العقاري

قررت وزارة العدل أمس، عودة العمل بالتوكيلات الخاصة وعقود بيع السيارات بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 3 مايو.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة من المواطنين لإنهاء الخدمات المتعلقة بالتوكيلات الخاصة وعقود بيع السيارات.

- بالنسبة للتوكيل الخاص بإدارة سيارة، يتطلب أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

- بالنسبة للتوكيل الخاص ببيع سيارة، فإنه يتطلب أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، ورخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها، واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

- بالنسبة لعقد بيع السيارة، فإنه يتطلب أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع، ورخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها، واسم المشتري ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

- توكيل خاص لمحامٍ في قضية معينة، يتطلب أصل بطاقة الرقم القومي سارية، يجب أن يكون الوكيل محاميا، اسم الوكيل وعنوانه ووظيفته وجنسيته، ورقم القضية التي سيتم التوكيل بشأنها.

وطالب أشرف فليفل المتحدث باسم نادي الشهر العقاري، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول لمقار الشهر العقاري، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وترك مسافات آمنة منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا.

وكانت مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، استأنفت عملها الأحد الماضي لتقديم 6 خدمات هي "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات".