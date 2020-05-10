براءة معلم خبير من تهمة الخروج على مقتضى العمل الوظيفي

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة رئيس إحدى الأقسام بالإدارة التعليمية بجرجا بدرجة معلم خبير، من تهمة خروجه على مقتضى العمل الوظيفي، بتضمينه شكوى لمحافظ أسيوط عبارات تحمل الطعن في نزاهة وشفافية إحدى اللجان القائمة بديوان عام المحافظة وقذفها باتهامها بالوساطة والمحسوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت لدى المحكمة أنّ المُحال كان تقدم لشغل وظيفية مدير عام إدارة جرجا التعليمية طبقا للإعلان، إلا أنّه فوجئ باستبعاده وتعيين آخر لا تنطبق عليه الشروط، ما دعاه لإرسال شكوى لمحافظ سوهاج يتظلم من الأمر.

وتبين للمحكمة صدور حكم من القضاء الإداري بسوهاج عام 2019، يلغي قرار التعيين الذي صدر لشخص آخر لا تنطبق عليه الشروط، ما يؤكد أنّ المُحال مارس حقه في الشكوى والتزم فيها بالحدود المقررة قانونًا، خاصة بعد تأييد القضاء الإداري لشكواه من مخالفة الجهة الإدارية لاحكام القانون وهي بصدد إجراءات التعيين بالوظيفة,

واعتبرت المحكمة أنّ ما صدر عن المُحال في إطار دفاعه عما اعتبره حقه.