مدارس الوادي الجديد تتسلم 33 ألف بحث ورقي وإلكتروني

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، 33 ألف و440 بحثًا إلكترونيًا وورقيًا من طلاب المحافظة، وذلك منذ بدء تلقي الأبحاث حتى اليوم.

وقال صلاح ميرغني، مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالي ما جرى تسلمه إلكترونيًا وورقيًا بلغ نسبة 88.8% من إجمالي المستهدف استلامه من الطلبة، وهو 37 ألف و630 بحثًا على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف "ميرغني"، أنه يُجرى متابعة إجراءات تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وذلك بجميع مدارس المحافظة، وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى مد فترة تلقي الأبحاث حتى 18 مايو الجاري؛ ليتمكن الطلاب من تسليم الأبحاث أو رفعها إلكترونيًا، وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.

وأكد مدير عام التربية والتعليم، تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة يوميًا، وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات من قبل العاملين ولجان استلام الأبحاث، حفاظًا على الجميع، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.