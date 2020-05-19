خطة ألمانية فرنسية بقيمة 500 مليار يورو للنهوض بأوروبا بعد كورونا

اقترحت ألمانيا وفرنسا، برنامجا اقتصاديا مشتركا، بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).

وبحسب البيان المشترك، ستوجه أموال هذا البرنامج التي سيتم جمعها في أسواق رأس المال، لحساب الاتحاد الأوروبي، إلى الدول الأوروبية التي تضررت نتيجة تفشي الوباء، وذلك في إطار عمل مالي متعدد السنوات أقره التكتل الأوروبي.

ويهدف هذا البرنامج الألماني-الفرنسي المشترك إلى مساعدة الاقتصاد الأوروبي على التعافي مجددا بعد جائحة فيروس كورونا، ويتعلق البرنامج الألماني-الفرنسي المشترك بتقديم دعم طويل الأمد لمرحلة إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي في فترة ما بعد كورونا.

وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم الشركات الأوروبية في السوق العالمية في ظل أزمة كورونا، وقالت ميركل إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالفعل مشروعات استراتيجية مثل إنتاج رقائق الكمبيوتر أو خلايا البطاريات، وأضافت أنه "سيتم تعزيز هذه الطموحات الآن".

ومن جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى إعطاء "الأولوية" للتنسيق في القطاع الصحي وقال: "علينا أن نأخذ كل العبر من هذا الوباء".