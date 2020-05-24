فيديو.. أسرة الشهيد مصطفى عبيدو تتلقى هدايا الرئيس: كان نفسنا نشوفه

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة السيد الرئيس، لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم، مثلما وعدهم الرئيس مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام، وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقت أسرة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو هدايا الرئيس السيسي، ووجّهت أرملة الشهيد رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قالت فيها: "بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على خدماته اللي بيقدمها لمصر، الدولة بتكافح الفيروس والإرهاب وفي نفس الوقت بتبني، بيحارب الإرهاب في سيناء وبيبنيها في نفس الوقت".

وأضافت أرملة الشهيد عبيدو: "لافتة النهاردة دي والهدايا اللي جت لساني يعجز عن الشكر ليها إنه بيحاول يفرح الولاد وشاكرة ليه".

وقالت إبنه الشهيد عبيدو: "كنت هفرح أول لو كنت شوفت سيادة الرئيس وسلمت عليه عشان بعتبره أب تاني ليا".