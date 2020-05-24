سجن علاء وأمل وطلاق عيسى وسارة في الحلقة الأخيرة من حب عمري

يتزوج عيسى (هيثم شاكر) سارة (سهر الصايغ) بعدما علم أنها ستضيع منه بزواجها من نعيم (أحمد كرارة)، ويعدها بأنه لن يتركها بالرغم من زواجه من رانيا في أحداث الحلقة 31 من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل حب عمري

تكتشف مها (أماني كمال) أن علاء (محمد مهران) يخدعها وأنه متزوج سكرتيرتها أمل (مي القاضي) في السر، لتطلب منه الطلاق وأن يقدم استقالته من الشركة على الفور.

تسافر رانيا (منة فضالي) إلى الخارج من أجل إجراء عملية جراحية لحل مشكلة الحمل، وترفض سفر عيسى معها.

بعدما تركت الحفلة التي أعدها لها خصيصا، ذهب نعيم إلى سارة لكي يفض الشراكة فيما بينهما وخاصة أنها لا زالت تفكر في عيسى دون أن يعلم أنها تزوجت.

يترك ماهر(حمادة بركات) للشرطة قبل وفاته رسالة شفوية مع الطبيب يخبره فيها كلمتين "رف الدولاب في المطبخ"، ويتجه الضابط على الفور ليجد فلاشة سجل عليها ماهر حواره مع أمل يخبرها فيها بأن تخبيء المسدس الذي قتل به ياسر.

تستجوب الشرطة علاء وتتهمه بأنه من دس المسدس لشريف لكي يتخلص منه، وتواجهه الشرطة بعقد زواجه من أمل ، ولكنه ينفي زواجه من الأساس منها بحجة أنه تزوج من مها وتنتقم منه.

ويتم القبض على أمل بتهمة قتل ياسر انتقاما منه على اجهاضها وسرقة أموالها وعدم اعترافه بزواجهم العرفي، بالإضافة إلى تهمة قتل ماهر، وبراءة شريف (محمد سليمان) من تهمة القتل.

وبعد نجاح عمليتها في الخارج تفاجيء رانيا عيسى بخبر حملها لتزداد فرحتها وخاصة بعد علمها بخبر القبض على أمل.

وتعرف رانيا بخير زواج عيسى من سارة بعدما شاهدهم نعيم، وأرسل الصور إليها، لتحدث مشكلة جديدة وتطلب الطلاق.

ويقع عيسى بين حبه لرانيا وسارة ، وخاصة بعدما اجهضت رانيا حملها بسبب الضغط النفسي وعليه أن يختار من هي الشخص التي يحبها، ليقرر طلاق سارة ويختار رانيا لأنها هي من اختارته منذ البداية ودعمته ووقفت بجانبه.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.