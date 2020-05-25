أبوقرقاص تكثف حملات التطهير والوقاية من كورونا

أكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، تم تنفيذ خطة مكثفة للتطهير والتعقيم بقرية أبوقرقاص البلد والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية.

وأصدر رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

وشدد رئيس المركز علي استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.