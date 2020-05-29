"البحوث الإسلامية" ينعي الدكتور عبدالعزيز سيف النصر

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأكد المجمع، في بيان له، أن المفكر الإسلامي رحمه الله أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم بصفة عامة، سائلًا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.