"الناس كلها شغالة فيها".. تفاصيل ضبط كهربائي بحوزته 30 ألف كمامة

"الناس كلها شغالة في الكمامات".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بحيازة 30 ألف كمامة في مدينة الشروق بالقاهرة، أقواله أمام النيابة العامة.

وأضاف أن البلد في حالة ركود، وهو ما دفعه ودفع كل الناس تشتغل في الكمامة، موضحا أنه يشتريها جملة بجنيه، ويبيعها جملة بـ2 جنيه.

وتابع: أنه لا توجد سلعة تكسب الضعف حاليا، بالإضافة إلى أن الطلب عليها كبير جدا، وناس كتير عملت فلوس حلوة من الاتجار في الكمامات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط كهربائي، ومقيم بمحافظة المنوفية حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته 3 أجولة بداخلهم 30 ألف كمامة طبية معدة للبيع، مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، مستغلاً الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.