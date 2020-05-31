الأنبا دوماديوس يلقي عظة الأحد عبر قنوات المتحدة

ألقى الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، في العاشرة والنصف من صباح اليوم، عظة الأحد، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، أمس السبت، استمرار تعليق الصلوات وغلق الكنائس حتى 27 يونيو المقبل، في ظل تزايد أعداد الإصابات اليومية بالفيروس واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي تستغرق زمنا غير معلوم حتى الآن.