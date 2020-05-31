منها مطهرات كورونا.. متعلقات شخصية تتسبب في احتراق سيارتك

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحراة بشكل كبير، تزداد فرص اندلاع الحرائق داخل السيارة، نتيجة ترك بعض المتعلقات القابلة للاشتعال بداخلها.

وقال وليد جمال خبير السيارات، لـ"الوطن"، إن هناك بعض المتعلقات التي تترك داخل السيارة قد تسبب اندلاع حرائق داخل السيارة، ومن أهمها:

1- في ظل أزمة فيروس كورونا، يكثر استخدام المطهرات والمعقمات داخل السيارة، وترك زجاجة المطهر في السيارة، ومع ارتفاع درجة الحرارة، من الممكن أن تسبب حريقا داخل سيارتك.

2- الولاعات، بسبب الغاز المطغوط يمكن أن تنفجر داخل سيارتك، مما قد يؤدى إلى انفجار السيارة نفسها، وبالتالي يفضل استخدام ولاعة السيارة.

3- البنزين المخزن داخل السيارة.

وأشار "الجمال" إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، يجب مراعاة بعض التعليمات لقيادة آمنة، ومنها:

1- التأكد من أن المراوح والتكييف تعمل بكفاءة.

2- عدم ملء خزان الوقود، ويفضل أن يكون لنصف السعة فقط.

3- التأكد من صلاحية الإطارات، وضبطها على الضغط المناسب لكل إطار.