استعانت بصديقتها.. حبس خادمة سرقت فيلا بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومها بالتجمع الأول، بعد أن اتفقت مع خادمة صديقتها وشخص آخر على سرقة الفيلات.

وكشفت التحقيقات، ان المتهمة "ع أ ن"، تعمل خادمة في فيلا المجني عليها بالتجمع الأول، ومنذ فترة قررت ترك العمل، وبعدها فوجئت صاحبة الفيلا بتعرض مسكنها للسرقة، فأبلغت الشرطة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمة اتفقت مع صديقتها التي تعمل خادمة في فيلا مجاورة، وعامل على سرقة أموال ومجوهرات من داخل الفيلا وتقسيم الحصيلة فيما بينهم.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة وأقرت المتهمة أنها استولت على مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية من الفيلا.